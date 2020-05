Karnal sobre pandemia: “A ideia de estado mínimo foi pelo chão”; ouça no ‘Estadão Notícias’

O que o novo coronavírus pode trazer como reflexão? O que será da dinâmica da sociedade depois que tudo isso passar? Seremos mais “humanos”? A ideia de estado mínimo cai por terra à medida que se depende do governo para manter a saúde financeira dos lares e a saúde física, através do Sistema Único de Saúde? São tantas questões para serem respondidas, que somente um convidado com um olhar amplo e com uma bagagem intelectual diversificada poderia respondê-las.

Na edição de hoje, a jornalista Carolina Ercolin conversa com o historiador e colunista do Estadão Leandro Karnal, que dá o seu olhar sobre este momento tão singular. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a apresentadora do “Minha Canção” na Rádio Eldorado, Sarah Oliveira, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

