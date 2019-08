Linha ideológica vai definir perfil do novo chefe da PGR? Ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

O presidente Jair Bolsonaro deve escolher até o fim dessa semana o nome do substituto de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. A tendência é que Bolsonaro opte por um membro do Ministério Público alinhado ideologicamente com ele. Vale lembrar que entre as funções de um procurador-geral está o comando de forças-tarefa e o posicionamento frente às questões levadas ao Supremo Tribunal Federal. Quais serão os desafios do futuro Procurador Geral da República? Quem deve ser escolhido pelo presidente? Bolsonaro não vai priorizar um nome da lista tríplice?

Edição de hoje destrincha este cenário numa conversa com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Além disso, programa de hoje fala sobre a saída do porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, da Secretaria de Comunicação do governo, com a repórter da “Coluna do Estadão”, Mariana Holanda.

