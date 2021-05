Lula, Ciro, Doria, Bolsonaro…. Quem vai capturar o centro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A campanha de 2022 para o Palácio do Planalto já começou, ao menos, para um dos pré-candidatos: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O ex-presidente fez uma peregrinação por Brasília, na semana passada, em busca de apoio para uma eventual candidatura à Presidência.

O petista se reuniu com líderes de diversos partidos, principalmente do chamado “Centrão”, grupo que hoje compõe a base governista de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, mas que já deu indícios que pretende lançar um nome para o pleito do ano que vem.

Por outro lado, alguns partidos também estão se movimentando no sentido de criar uma oposição ao ex-presidente. O PDT de Ciro Gomes contratou 0 marqueteiro João Santana para produzir peças publicitárias com críticas a Lula.

Afinal, o ex-presidente consegue conquistar o apoio do “Centrão”? Além de Bolsonaro, algum outro nome pode rivalizar com o petista? No episódio de hoje, conversamos sobre esses assuntos com a repórter especial do Estadão em Brasília, Vera Rosa.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi