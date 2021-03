Lula elegível: e agora? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta segunda-feira, 8, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, ficam anuladas todas as decisões dos casos referentes ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia, à sede do Instituto Lula e às doações da Odebrecht, incluindo as condenações. O ex-presidente estaria, portanto, elegível e apto a disputar as eleições de 2022.

A decisão de Fachin anula também os processos referentes à parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro na condenação de Lula. Ainda na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República informou que vai recorrer da decisão.

No episódio de hoje, o repórter do Estadão em Brasília Rafael Moraes Moura traz os bastidores da decisão de Fachin e suas implicações na Corte e na Lava Jato. Para fazer uma análise jurídica da decisão, convidamos o professor de Direito da FAAP Luiz Fernando Amaral. E para analisar os impactos da elegibilidade de Lula na corrida para 2022, participa a cientista política Lara Mesquita, do Centro de Política e Economia do Setor Público (CEPESP) da FGV.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi