Lula, juiz de garantias e novo integrante: os abacaxis do STF em 2020; ouça no ‘Estadão Notícias’

Começou o ano para o Supremo Tribunal Federal. No entanto, será um 2020 de temas espinhosos para os 11 ministros da Corte, como a questão do juiz de garantias, a suspeição do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, pedido pela defesa do ex-presidente Lula, que mantém também a esperança de cancelar a condenação do sítio de Atibaia, por não ter tido a chance de se manifestar por último no processo. Além disso, o STF passará por mudanças importantes na sua estrutura. O decano, e tido como o mais respeitado ministro da Corte, Celso de Mello, vai se aposentar. Com isso, Bolsonaro poderá indicar um nome para vaga, e essa pessoa pode ser “terrivelmente evangélica”, como ele já prometeu. E mais, Luiz Fux substitui Dias Toffoli na presidência do STF, em setembro. O que devemos esperar do STF diante de tantas questões polêmicas e mudanças importantes dentro da instituição?

Na edição de hoje, um bate papo com o repórter do Estadão, em Brasília, e que acompanha o dia a dia do STF, Rafael Moraes Moura. Além dele, o professor de Direito da FGV, Rubens Glezer.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.