Lula pode ser preso nesta quarta? Jurista explica no ‘Estadão Notícias’; ouça

Edição desta terça-feira, 09, ouve o advogado e jurista Modesto Carvalhosa sobre o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, nesta quarta-feira, em Curitiba. Carvalhosa explicou as chances de Lula ser preso: “É uma possibilidade. Primeiro desacato a autoridade, se ele se comportar de uma forma pouco compatível com a posição dele de réu. Segundo lugar, ele poder ser preso por uma declaração que coincide com algum dado que exista no próprio processo e leve a uma convicção de que a situação dele possa causar perigo social”. Ouça no player abaixo.

Programa ainda conversa com o repórter Ricardo Brandt sobre os preparativos da Justiça Federal e da cidade de Curitiba para realização deste interrogatório, já que existe uma expectativa de um grande número de militantes próximo ao local. Ouça, assine e compartilhe!

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com