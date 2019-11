Lula solto: começa o 3º turno no Brasil? Edição do podcast ‘Estadão Notícias’ discute o tema

Agora solto, Lula volta a estar mais ativo no cenário político brasileiro. Que papel ele pode ter daqui para frente? Ele unirá a esquerda na oposição a Bolsonaro? Como ele mexe com o mundo político?

Edição de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’ foi colher essas respostas. Conversamos com parlamentares da direita e da esquerda sobre o que significa este retorno de Lula: Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP), Paulo Teixeira (PT-SP) e Erika Kokay (PT-DF). Também batemos um papo com os relatores e autores das propostas das PECs na Câmara e no Senado sobre a possibilidade de prisão após condenação em 2ª instância, Caroline de Toni (PSL-SC) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). A mudança de entendimento no STF foi justamente o que permitiu que Lula fosse libertado.

Por fim, Alberto Bombig, editor da ‘Coluna do Estadão’, vai analisar como Lula pode interferir no debate político nacional. Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Carl de Souza/AFP)