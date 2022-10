Lula x Bolsonaro: Documentário em áudio investiga as bolhas dos extremos

A edição deste sábado do podcast ‘Estadão Notícias’, 1º, traz uma investigação neuropsicológica do eleitor em 2022 e as razões comportamentais que pesarão na balança para ‘convencê-lo’ a escolher um ou outro candidato nas eleições mais polarizadas desde a redemocratização.

Nos últimos meses, a jornalista Carolina Ercolin se infiltrou em bolhas à direita e à esquerda para entrevistar dezenas de personagens em comícios e atos políticos. O que você vai ouvir é uma fotografia sonora, ao melhor estilo dos documentários narrativos, sobre o perfil e as contradições de parte do eleitorado que apoia com devoção os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Advogado Oswaldo Martins de Oliveira se prepara para entregar homenagem a Bolsonaro (Foto: Carolina Ercolin/Rádio Eldorado)

À luz da ciência, estudos se dedicam a responder como funciona o cérebro à ameaça, e solidão, motores do voto útil, amedrontado e envergonhado.

A investigação com os efeitos colaterais das bolhas tem participações da neurocientista Claudia Feitosa-Santana, doutora em Neurociência e Comportamento pela USP e pós-doutora pela Universidade de Chicago, do cientista político Nicolás Saldías, faz parte da equipe de analistas da Economist Intelligence Unit (EIU), ligada ao grupo que publica a revista britânica The Economist; Felipe Nunes, professor de ciência política da UFMG e diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria e Uziel Santana, fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos.

Compositora Luci Maria do Vale Rocha, ex-petista que acredita ter convencido Jair Bolsonaro a disputar a presidência da República em 2018 (Foto: Carolina Ercolin/Rádio Eldorado)

Apoiadores de Lula aguardam ato de campanha com a presença do ex-presidente (Foto: Carolina Ercolin/Rádio Eldorado)