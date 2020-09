Lulas, Trumps e Bolsonaros: o vale tudo para ganhar o eleitor; ouça no ‘Estadão Notícias’

Foi dada a largada para a campanha dos candidatos que disputarão as eleições municipais, neste ano. Muito do sucesso dos que pleiteiam uma vaga nos legislativos das cidades ou até a cadeira de prefeito, passa pela escolha do nome. Há quem aposte em relacionar a sua candidatura com algum político em evidência, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Têm aqueles que acreditam que seu cargo na segurança pública do país é o segredo do sucesso, caso de capitães e majores. Mas, existe uma grande parcela de candidatos que apostam no humor para conquistar o eleitorado, muitos inspirados no sucesso do palhaço Tiririca, por exemplo.

Afinal, esses nomes funcionam na hora do eleitor escolher um candidato? Eles são bons cabos eleitorais? Na edição de hoje, conversamos com cientista político da Transparência Partidária, Marcelo Issa, sobre o assunto.

