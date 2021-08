A volta das coligações e o fim do distritão; ouça no ‘Estadão Notícias’

Após a Câmara dos Deputados ter enterrado a proposta de voto impresso, o Congresso Nacional se debruça sobre outras alterações para as próximas eleições. Na noite desta quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados derrubou a proposta do distritão que havia passado na comissão especial.

Mas, como parte do acordo para derrubar o distritão, o plenário manteve a volta das coligações para eleições proporcionais, ou seja, nas vagas para vereadores, deputados estaduais e federais.

As alianças podem aumentar as chances de eleição no Legislativo, pois a quantidade de votos de cada um dos candidatos de um mesmo grupo de legendas é somada e dividida pelo quociente eleitoral. Essas coligações partidárias foram extintas em 2017, por meio de emenda constitucional.

Diretamente de dentro da Câmara dos Deputados, o repórter do Estadão em Brasília, André Shalders, conta para o podcast como foi costurado o acordo. E para analisar o impacto das mudanças na dinâmica do nosso sistema político eleitoral, convidamos o cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Silva.

