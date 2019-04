Major Olímpio: “Não existe interlocução com governo”; ouça entrevista no ‘Estadão Notícias’

Episódio de hoje (23) recebe em nossos estúdios o senador Major Olímpio, líder do PSL na Casa. Na entrevista, que contou com a participação do repórter de ‘Política’, Pedro Venceslau, e da editora do Broadcast, Clarissa Oliveira, o parlamentar externou as dificuldades do governo em articular com o Congresso. “Não tem interlocução hoje”, declarou. Segundo ele, a bancada do PSL não recebe qualquer orientação técnica do Executivo sobre as votações que ocorrem nas duas Casas. “Falta organização”, sentenciou o senador.

Olímpio ainda elogiou o trabalho que tem feito a oposição, para ele, “extremamente profissional e prático.” Hoje, o governo espera aprovar a proposta da reforma da Previdência na CCJ da Câmara e tenta abafar a imagem de uma articulação política em frangalhos. O senador visitou a sede do Grupo Estado nesta segunda-feira (22). Ouça a entrevista no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)