Manifestação pró-Bolsonaro é ‘surreal’, diz presidente da Comissão Especial da Previdência

Na edição de hoje da Coluna do Estadão no Jornal Eldorado, Alberto Bombig, Haisem Abaki e Carolina Ercolin entrevistam o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PR-AM). Na avaliação do parlamentar, o ato pró-governo de Jair Bolsonaro (PSL) marcado para o próximo domingo, 26, é “surreal”, pois investe contra o Congresso e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ramos ainda afirma que o Palácio do Planalto precisa entender que não tem condição de impor sua vontade aos parlamentares. Ouça no player abaixo.

