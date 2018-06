Marcelo Caetano: “Reforma da Previdência é um projeto de nação, não deste governo”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta sexta-feira, 09, apresenta uma entrevista com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Ele visitou a sede do Grupo Estado e conversou com os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin, além de participar de debate na TV Estadão. Caetano é economista e autor da proposta da reforma da Previdência enviada à Câmara dos Deputados ainda no final de 2016. Desde que chegou a mão dos congressistas, aliás, já passou por inúmeras alterações, normalmente fruto da pressão de diversos setores da sociedade. A mais recente desidratação se deu ainda nesta semana, como forma de buscar maior convencimento dos parlamentares. Para ser aprovada, a reforma da Previdência precisa de 308 votos em dois turnos na Câmara. Depois vai ao Senado, onde também precisa ser aprovada em mais dois turnos. E, em caso de alteração no texto, retorna à Câmara para ser votada mais duas vezes.

Na entrevista, Marcelo Caetano explicou que a reforma tem dois objetivos centrais: acabar com os privilégios e contribuir para o equilíbrio nas contas públicas. Segundo ele, o rombo de um ano da Previdência seria o suficiente para se comprar uma empresa do tamanho da Petrobrás. O secretário ainda se diz otimista pela aprovação no Congresso e afirma que essa reforma se trata de um projeto de nação, não de um governo. Ouça no player acima.

