Marcelo Jeneci: ‘Momento é oportuno para reconhecer soberania do amor’; ouça entrevista no podcast ‘Na Quarentena’

Para o cantor e compositor Marcelo Jeneci, a pandemia do novo coronavírus acarretou em reflexões profundas sobre a sociedade de consumo. Ele é entrevistado no episódio desta terça-feira, 02, do podcast ‘Na Quarentena’. “Eu vejo um grito dentro de mim para elevar a minha humanidade, a minha capacidade de ter um sentimento mais esférico enquanto estou vivo. E acho que essa é uma grande grande chance e não é nada fácil. É um trabalho árduo, interno, e um trabalho árduo de propor caminhos e soluções.”

Jeneci fez algumas lives nessa quarentena, mas tem dedicado grande parte do seu tempo a promover ações solidárias. Estudioso da astrologia, ele diz que havia uma previsão de um “vale” nesse período histórico. E que o mundo tem perspectivas de uma nova plenitude a partir de 2022. Ouça a entrevista completa no player acima.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, a dica é do repórter Felipe Resk.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.