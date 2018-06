Marcelo Rubens Paiva: “Impacto de documento da CIA é enorme”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta quinta-feira, 17, apresenta uma entrevista com o escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele visitou os nossos estúdios na sede do ‘Estado’ e conversou com o apresentador Haisem Abaki. O assunto principal da conversa foi o documento revelado pela CIA que mostra que o presidente Ernesto Geisel (1907-1996) manteve a política de seu antecessor, Emílio Médici, de executar “subversivos perigosos” durante a ditadura militar no Brasil. Para Rubens Paiva, o impacto desta revelação é “enorme” e certamente vai provocar uma revisão da história. “É um documento que prova que a tortura, o desaparecimento e a execução sumária era uma política de cima para baixo, como sempre se suspeitou. Era uma política oficial de governo, um comando dado de ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República”, diz.

O jornalista e colunista do Estadão ainda fala sobre como foi o processo de investigação da morte de seu pai, o deputado Rubens Paiva. Segundo o Ministério Público e relatório da Comissão Nacional da Verdade, Paiva foi preso e morto nas dependências do Destacamento de Operações de Informações (DOI), no prédio do Batalhão da Polícia do Exército na Tijuca, na zona norte do Rio. O Exército nunca reconheceu a morte do ex-deputado em suas dependências. Marcelo Rubens Paiva conta que o caso está em suspenso atualmente. No bate-papo com Haisem Abaki, o autor também traz mais detalhes sobre a publicação de seu mais recente livro, O Orangotango marxista (editora Alfaguara).

Confira ainda nesta edição uma análise sobre a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Conversamos sobre o assunto com Sílvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

