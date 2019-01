Marcelo Rubens Paiva: ‘Para explicar o Brasil de hoje, só Freud’; ouça no ‘Estadão Notícias’

O episódio desta segunda-feira, 21, ouve o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva, colunista do Estado. Para ele, o governo de Jair Bolsonaro (PSL) tenta encontrar no marxismo um culpado para se manter no poder. Na entrevista à jornalista Carolina Ercolin, o autor de O Orangotango Marxista, romance que apresenta um olhar irônico sobre a evolução da humanidade, argumenta que ciência e religião não devem se misturar.

O escritor também critica o papel da oposição após as eleições ao classificá-la como “fraca e derretida”. No entanto, enxerga no ex-governador de São Paulo Márcio França um nome capaz de juntar os cacos de setores da esquerda. Na avaliação de Paiva, a obra do neurologista Sigmund Freud, considerado o “pai da psicanálise”, traduz muito melhor o Brasil de hoje do que a do naturalista britânico Charles Darwin ou a do revolucionário alemão Karl Marx. Ouça no player acima.

