Marco Aurélio errou ao libertar André do Rap? Ouça no ‘Estadão Notícias’

André do Rap, líder de uma das maiores facções criminosas do país, foi solto graças a um artigo da lei anticrime aprovada pelo Congresso Nacional, em 2019, em que um preso provisório, após 90 dias, só pode permanecer no cárcere se o juiz do caso, ou o Ministério Público, apresentarem justificativas para isso. A decisão foi do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que logo virou alvo de críticas de políticos, juristas e outras autoridades. Especialmente porque André do Rap fugiu e seu paradeiro é desconhecido. A suspensão da liminar, determinada pelo presidente da Corte, Luiz Fux, não chegou a tempo de evitar a fuga. O líder do PCC é acusado de comandar o esquema de envio de drogas da facção à Europa, principalmente à Itália, através de navios que saíam do Porto de Santos, no litoral sul paulista. A Polícia Civil de São Paulo acredita que ele esteja no Paraguai ou na Bolívia.

Afinal, o ministro Marco Aurélio Mello errou na sua decisão? O Ministério Público deixou de cumprir seu papel? A lei pode corrigir o grave problema dos presos provisórios no País? Na edição de hoje, conversamos com o professor de Processo Penal da PUC e criminalista, Fernando Castelo Branco, sobre o assunto.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.