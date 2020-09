Marco Sáfadi: Vacinar os adolescentes pode nos salvar da meningite meningocócica

O pediatra e infectologista Marco Aurélio Sáfadi detalha o porquê de os adolescentes serem os disseminadores da meningite bacteriana nas comunidades e explica quão simples é evitar isso. Presidente da do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o especialista faz ainda um alerta: “A perigosa queda que a cobertura de vacinação vem sofrendo no Brasil pode trazer de volta várias doenças que já estavam eliminadas e ou controladas, como sarampo, paralisia infantil, rubéola”.

Produzida pelo Media Lab Estadão e apresentada pelo jornalista Eduardo Geraque, a entrevista do dr. Sáfadi faz parte do conteúdo do projeto Ciência & Saúde, a nova plataforma do Estadão que amplia ainda mais o seu acesso a informação de qualidade sobre esses temas.