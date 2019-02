Marcos Pontes: “Acredito em Deus, mas não misturo com ciência”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira (04) apresenta uma entrevista com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes. Ele atendeu nossa reportagem ainda em visita a Israel, em missão para mapear técnicas de dessalinização e reutilização de água que poderiam ser adotadas em território brasileiro. O astronauta fez uma defesa enfática da ciência em contrapartida às narrativas de pendor ideológico que têm ganhado expressão em setores do governo Bolsonaro – e contaminado parte da sociedade. No âmbito da gestão da telecomunicação, Pontes confirmou que deve autorizar que as operadoras de internet de banda larga poderão criar planos com limites de franquia. A entrevista foi conduzida por Haisem Abaki e Carolina Ercolin.

Programa de hoje ainda fala sobre o filme Vice e que tipo de impacto, seja político ou artístico, ele teve em solo americano. O longa-metragem recebeu oito indicações ao Oscar e retrata a biografia do ex-vice-presidente Dick Cheney. A conversa é com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla.

Confira ainda nesta edição o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

