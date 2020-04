Mariana Ximenes: “Precisa cuidar de si e doar tempo para os mais vulneráveis”; ouça entrevista no podcast ‘Na Quarentena’

A atriz Mariana Ximenes conta como seu período de confinamento se tornou motivo para se engajar em causas solidárias. Entre elas, a produção de marmitas para populações mais vulneráveis. Mariana estava gravando a próxima novela das 18h da TV Globo, Nos Tempos do Imperador, mas teve o trabalho interrompido em função do isolamento social. Ouça entrevista no player abaixo.

No “Estadão Recomenda” de hoje, tem uma dica de leitura do editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais.

(Foto: Reprodução/Instagram)