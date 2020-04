Marina Person: “Contaria a história da pandemia num filme de comédia”; ouça entrevista no podcast ‘Na Quarentena’

A cineasta e apresentadora Marina Person é a nossa convidada de hoje e relata como tem enfrentado o isolamento social nestes tempos de quarentena. Questionada sobre como contaria num filme a história da pandemia, ela diz que optaria por uma ficção, do gênero de comédia. “Porque a comédia tem essa habilidade de desarmar as pessoas”, declara.

Ainda em clima cinematográfico, o “Estadão Recomenda” de hoje tem a indicação nada óbvia de Ubiratan Brasil, editor do ‘Caderno 2’.

