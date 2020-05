Maurício de Sousa: “Tecnologia resolve, mas falta olho no olho”; ouça o podcast ‘Na Quarentena’

Em meio à pandemia do novo coronavírus, até o Cascão, conhecido por não ser muito fã de água, tem aparecido nas histórias em quadrinhos tomando banho e lavando as mãos, uma das principais recomendações para combater a covid-19. Assim como o Cascão, o criador da Turma da Mônica também está engajado na prevenção do novo coronavírus. Em quarentena há mais de 60 dias ao lado da esposa e do cãozinho Bidu, o pai dessa turminha toda garante que o momento é de grandes descobertas e aprendizados.

No episódio de hoje do podcast, o desenhista Maurício de Sousa, de 84 anos, conversou com a repórter Renata Cafardo sobre novos hábitos e como tem passado o período de isolamento. Ouça no player acima.

No quadro “Estadão Recomenda”, a dica de hoje é da repórter Camila Tuchlinski.