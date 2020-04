Medidas econômicas no combate à crise são suficientes? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos grupos mais atingidos pelo coronavírus, não só do ponto de vista da saúde, mas econômico, foram os autônomos, informais e os mais pobres. Desde o começo da crise causada pela doença, se cobrava do governo um plano de emergência para atender essas pessoas. O governo então enviou uma proposta de 200 reais, mas, em comum acordo com o Congresso, aumentou para 600 reais. O entrave agora é quando esse dinheiro começará a ser disponibilizado para essas pessoas. Apesar do presidente já ter sancionado a medida, aprovada pela Câmara e Senado, Bolsonaro queria uma garantia de que o gasto extra não irá infringir a lei, por receio de um possível processo de responsabilidade fiscal no futuro, e só depois de mais de 24 horas após a sanção, a medida finalmente foi publicada no Diário Oficial da União.

Na edição de hoje, a editora do Broadcast, Sílvia Araújo, traz mais detalhes sobre essa medida e, também, sobre o Plano Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, editado via Medida Provisória pelo governo. Para analisar as ações do governo no campo econômico em meio à crise, conversamos com a economista Monica de Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics.

