Mentalistas: casamento pode ajudar no combate ao câncer

Um estudo publicado pelo periódico Journal of Cancer Survivorship revela que o matrimônio ou a vida a dois podem influenciar na sobrevida a um tumor. A análise apontou que a chamada taxa de sobrevida de cinco anos do câncer foi maior e mais promissora entre pacientes casados. Até que ponto os relacionamentos amorosos podem influenciar no sucesso de um tratamento de saúde?

Para desvendar o assunto, o programa convida o urologista Daher Chade, do Hospital do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Sírio Libanês, e a psicóloga Desiree Cassado.

