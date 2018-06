Mentalistas: Exercícios físicos podem diminuir ansiedade e estresse

Ansiedade e depressão podem ser considerados as principais doenças mentais do século XXI. Alguns indivíduos podem apresentá-las em menor ou maior grau, de maneira crônica ou pontual. Estudos mostram que atividades físicas regulares e bem orientadas podem ser aliadas de sucesso no tratamento terapêutico.

Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Amauri dos Santos, do Instituto Biodelta, especialista em treinamento resistido (musculação na saúde, doença e no envelhecimento. E do outro lado da bancada do programa a psicóloga Sônia Neves, especialista em Psicossomática Psicanaítica e professora do Instituto Sedes Sapientiae.

