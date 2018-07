Mentalistas: Hipertensão infantil está relacionada à ansiedade?

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que até 5% das crianças em todo o mundo apresentam problema de hipertensão arterial. Muitas vezes, a patologia está associada ao ganho excessivo de peso. Mas será que questões psicológicas, como a ansiedade podem contribuir para o diagnóstico?

Para falar sobre o tema, recebo a psicóloga Denise Rodrigues e a hefropediatra Maria Cristina de Andrade.

Você acompanha, toda terça-feira, uma versão inédita e estendida do programa aqui neste espaço. Curta, comente e compartilhe! Se quiser enviar sugestões, use o e-mail podcast@estadao.com

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta se logar na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de buscas o nome do programa (“Mentalistas”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link: https://www.deezer.com/br/show/55519.