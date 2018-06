Mentalistas: Idosos programam games e resgatam memória

Você imagina um idoso criando e programando jogos? Há um ano, recebi no Mentalistas, ainda na Rádio Estadão, um grupo de pessoas que decidiu observar 75 idosos no manejo, criação e programação de games. Agora, vamos falar sobre os frutos deste trabalho. A Tecnologia da Informação pode ser uma ferramenta poderosa também para a preservação das funções cognitivas de pessoas com mais de 60 anos.

Para falar sobre esse tema, eu convidei o fundador da Isgames, escola de games, Fábio Ota, a fisioterapeuta Carla Oda, mestre em Psicologia Social pela USP, e Sylvette Laiado, que tem 70 anos de idade, e faz curso de programação de jogos.

(foto: Fábio Ota, Camila Tuchlinski, Carla Oda e Sylvette Laiado)