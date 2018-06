Mentalistas: raiva, tristeza, ansiedade como geradores de doenças psicossomáticas

Como as emoções podem gerar doenças orgânicas? A ansiedade, por exemplo, pode causar desde um problema de pele, passando por questões respiratórias, até ocorrências cardiovasculares. Qual a importância de se manter o equilíbrio sentimental para a conquista do bem-estar?

Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Jassanan Amoroso Dias Pastore, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Instituto Sedes Sapientiae, e Jonas Masetti, mestre em Vedanta – estudo milenar do autoconhecimento.

((foto: Jonas Masetti, Camila Tuchlinski e Jassanan Amoroso Dias Pastore))