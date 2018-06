‘Mentalistas’: Vamos falar sobre suicídio?

No Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia ou uma a cada 45 minutos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Com números tão assustadores, por que a sociedade evita falar sobre o tema? É possível fazer prevenção ao suicídio?

Outras perguntas são bem frenquentes quando nos deparamos com a situação. Por exemplo, é verdade que tem gente que só ameaça tirar a própria vida, mas não tem “coragem”? Pessoas que tem familiares que cometeram suicídio têm mais chances de cometê-lo?

Para falar sobre esse tema, eu convidei a coordenadora-geral do programa Comunica Que Muda, Bia Pereira, que vai nos contar um pouco mais sobre um levantamento realizado nas redes sociais a respeito da discussão em torno do suicídio. E do outro lado da bancada do programa, a Dra. Wilze Bruscato, psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

