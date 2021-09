Mentiras e negacionismo: a viagem da trupe bolsonarista à NY; ouça no ‘Estadão Notícias’

A viagem da comitiva brasileira aos Estados Unidos e a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas foi marcada por protestos em Nova York. Antes mesmo do evento, no domingo, o presidente teve que entrar pelos fundos do hotel para evitar uma manifestação contra ele que ocorria na rua.

Outro situação que chamou a atenção foram algumas imagens do presidente e sua equipe comendo pizza nas calçadas da cidade. Sem comprovante de vacinação contra a Covid-19, Bolsonaro não pode frequentar lugares fechados, como restaurantes, cinemas, teatros e academias em Nova York. O fato do presidente não ter se vacinado causou situações constrangedoras para ele e para a imagem do País.

Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que durou cerca de 13 minutos, Bolsonaro atacou governadores e prefeitos, políticas de lockdown, defendeu o tratamento precoce contra covid-19 e ainda se colocou contrário ao “passaporte de vacinação”. Na viagem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para Covid-19, e ficará 14 dias em quarentena no hotel em Nova York.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira vamos analisar o impacto do discurso do presidente Bolsonaro na ONU e também do presidente americano, Joe Biden. Para isso convidamos o pesquisador e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Felipe Loureiro. A correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla, traz os bastidores da comitiva brasileira em Nova York.

Além disso, vamos conversar também com Alessandra Monnerat, repórter do “Estadão Verifica”, ferramenta de checagem do Estadão que analisou as declarações do discurso de Bolsonaro na ONU.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi