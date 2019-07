Mentor do Real analisa economia após 25 anos do plano; ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesta semana, o Real completou 25 anos desde a sua criação no governo Itamar Franco. A ideia, bem sucedida, era que a nova moeda acabasse com a hiperinflação, que, em 93, estava na casa dos 2.000% ao ano. Sob a tutela do ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, o novo plano também previa mudanças como uma renegociação da dívida externa, preços e salários livres, além da aceleração do processo de privatização. Durante os 25 anos de Plano Real, pessoas entraram e saíram do mercado de consumo e ferramentas de controle foram implantadas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Hoje, o País encontra dificuldades de equacionar as contas, o que prejudica os investimentos públicos. Mas, se naquela época o grande vilão era a inflação, hoje a economia tem outros desafios, como a estagnação da economia e a alta taxa de desemprego. Para traçar esse paralelo sobre o momento que o país vivia no início do Real e os dias de hoje, conversamos com um dos “pais” do plano, o economista, ex-presidente do BC e do BNDES, Persio Arida. Ouça no player acima:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.