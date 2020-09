Mês da Mobilidade #15: Crianças e educação para o trânsito

Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte acidental de crianças e adolescentes com idades de cinco a 14 anos no Brasil. Apesar de as crianças não serem motoristas, elas têm seu papel no trânsito como pedestres, ciclistas e passageiras. E é esse o assunto do episódio de hoje.

Participam Luis Carlos Paulino, coordenador da Associação Brasileira de Educação de Trânsito (ABETRAN), Jucianne Nogueira, diretora de educação de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, e Fauzi Nacfur Júnior, diretor-geral do DER-DF.