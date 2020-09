Mês da Mobilidade #16: Inclusão de pessoas com deficiência

Em 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, criada em 1982 mas só oficializada em 2005. São quase quatro décadas de luta para o fim do preconceito e a inclusão. Neste episódio, falamos sobre os avanços e desafios na mobilidade das pessoas com deficiência.

Participam a advogada especialista em trânsito e segurança veicular Fernanda Kruscinski e Bruno Mahfuz, criador do Guiaderodas.