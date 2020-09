Mês da Mobilidade #17: Desafios da acessibilidade para pessoas com deficiência

Quais as condições das calçadas para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais? Por que a covid-19 é mais um obstáculo para a acessibilidade? No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, vamos mostrar a rotina de duas mulheres que enfrentam desafios nos deslocamentos sob perspectivas diferentes.

Participam desta edição a jornalista e idealizadora do projeto ‘Moda em Rodas’ Heloisa Rocha e a professora Lara Souto Santana, consultora de Acessibilidade e Audiodescrição.