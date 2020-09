Mês da Mobilidade #18: Meios de transporte e a covid-19

Quais são os modos de viagem e as atividades que possuem maior influência e maior relação com o número de mortos por covid-19? Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) cruzou os dados de mortes nos 96 distritos da capital paulista com informações da última pesquisa de Origem e Destino do Metrô (2017), que analisa o perfil das pessoas que se deslocam pela cidade.

Neste episódio, o arquiteto e urbanista e professor do Instituto das Cidades da Unifesp, Kazuo Nakanodei, fala sobre as desigualdades entre os que dependem do transporte público para se locomover e aqueles que utilizam transporte individual.