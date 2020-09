Mês da Mobilidade #2: O impacto da pandemia nos meios de transporte

A mobilidade urbana foi radicalmente alterada pela pandemia, com queda no uso do transporte público, aumento na preocupação com higienização dos modais e interesse por outras alternativas de transporte como bicicletas.

Participam dessa edição o professor da Faculdade de Medicina da USP Paulo Saldiva, Daniel Guth, diretor executivo da Aliança Bike, o editor do site do Jornal do Carro Diego Ortiz, a infectologista do Hospital Sírio Libanês Mirian Dal Ben e o Coordenador de Transportes Metropolitanos do Instituto de Engenharia Flaminio Fishman.