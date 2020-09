Mês da Mobilidade #20: Novas regras para a CNH

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (22/9) parte das alterações feitas pelos senadores no projeto que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. Dentre as mudanças, a ampliação do prazo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do limite de multas a motoristas.

Esse é o assunto do episódio de hoje, que traz o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB-SP, Rosan Jesiel Coimbra, e o consultor em engenharia urbana Luiz Célio Bottura.