Mês da Mobilidade #21: Dia Nacional do Trânsito

No Dia Nacional do Trânsito, celebrado nesta sexta-feira (25), vamos debater sobre as responsabilidades dos diversos atores do trânsito, quais sejam: pedestres, condutores de carros, motociclistas e ciclistas.

Participam dessa edição o coordenador da Associação Brasileira de Educação de Trânsito Luis Carlos Paulino, o presidente do SindicatoSP Gilberto Almeida dos Santos, o fundador e diretor do instituto Aromeiazero Murilo Casagrande, e Kelly Fernandes, analista do Programa de Mobilidade Urbana do Idec.