Mês da Mobilidade #23: Carros voadores

No Japão, o futuro chegou pra valer, após um bem sucedido teste de carro voador com uma pessoa a bordo. O veículo foi capaz de subir a uma altura de dois metros, em um voo de quatro minutos, realizado no mês passado em uma área fechada da cidade de Toyota.

O convidado deste episódio é Edson Orikassa, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que traz mais detalhes sobre o carro voador japonês e fala sobre os próximos passos para que veículos voadores tripulados sejam uma realidade em mais lugares.