Mês da Mobilidade #25: Mortes no trânsito

Os acidentes de trânsito ainda são uma das maiores causas de mortes no mundo. A cada ano, a vida de aproximadamente 1,35 milhão de pessoas é interrompida, segundo relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde (OMS). E o levantamento traz outro dado preocupante: as lesões ocorridas no trânsito são o principal motivo de óbitos entre crianças e jovens de 5 a 29 anos.

Neste episódio, o psicólogo Marccelo Pereyra, vice-presidente da Abetran (Associação Brasileira de Educação de Trânsito), fala sobre o assunto.