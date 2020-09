Mês da Mobilidade #3: Viagem de lazer

A mobilidade quase sempre está ligada ao nosso deslocamento. Para o trabalho, para a escola, para os compromissos diários. Mas hoje a nossa proposta aqui, pensando no feriado do dia 7 de Setembro, é ajudar você a embarcar com segurança numa viagem de lazer.

Participam desse episódio o editor do site do Jornal do Carro, Diego Ortiz, e o presidente do Sampabikers e um dos pioneiros do cicloturismo no Brasil, Paulo de Tarso.