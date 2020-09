Mês da Mobilidade #9: Entretenimento cultural sobre quatro rodas

No momento em que a pandemia impossibilita a ida a shows e eventos culturais o carro surge como um aliado. Iniciativas como o espetáculo multimídia ‘Vianova e os Viajantes do Espaço’, no Ginásio do Ibiraquera, shows no Allianz Parque e o Drive-in Cine Belas Artes usam o carro para viabilizar esses encontros.

Participam dessa edição Camila Putgnani, CEO da Mill Ideas, o diretor de marketing do Allianz Parque Marcio Flores, a coordenadora de produção do Cine Belas Artes Thassia Moro e o presidente do Memorial da América Latina Jorge Damião.