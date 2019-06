Militar preso com droga é caso de polícia ou da política? Ouça no ‘Estadão Notícias’

No programa de hoje falaremos sobre o caso do militar brasileiro, que pertencia à comitiva do presidente Jair Bolsonaro para participar da reunião do G-20 no Japão e foi detido na Espanha com 39 quilos de cocaína na bagagem. A Força Aérea Brasileira já abriu o Inquérito Policial Militar que vai investigar a prisão do 2.º sargento da Aeronáutica. Conversamos com o repórter especial do Estadão, especializado em assuntos militares, Roberto Godoy, sobre as consequências deste crime.

E ainda no programa, a última cartada de Jair Bolsonaro para conseguir modificar a lei sobre o porte de armas. O presidente desistiu do decreto, por ser considerado inconstitucional, e aposta as fichas em um projeto de lei. Um dos pontos desse novo texto deixa em aberto à possibilidade de serem ampliadas as categorias profissionais que possam transportar esses equipamentos. O criminalista, doutor em direito penal pela USP, professor da Escola de Direito do Brasil, João Paulo Martinelli falou sobre a diferença entre o decreto e o projeto de lei.

