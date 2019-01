Ministro do Meio Ambiente diz que lei é ‘irracional’; ouça na coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’

No Jornal Eldorado desta segunda-feira, 28, Eliane Cantanhêde e Haisem Abaki entrevistaram o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na conversa, ele defendeu a simplificação da legislação apenas para os projetos de baixo impacto ambiental para que os órgãos de fiscalização e controle consigam focar nos empreendimentos mais complexos. “É uma legislação tão complexa e irracional que não funciona”, avaliou. Ouça no player abaixo.

As declarações de Salles foram dadas em entrevista à Rádio Eldorado, que, em cobertura especial, também ouviu a ex-ministra Marina Silva e o promotor Guilherme de Sá Meneguim, que atuou na defesa das vítimas do desastre de Mariana, em 2015.

