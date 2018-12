Ministro Ronaldo Fonseca: ‘Bancada evangélica indicar ministros é um equívoco’; Ouça no ‘Estadão Notícias’

Episódio desta segunda-feira entrevista Ronaldo Fonseca, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Em conversa com os apresentadores Carolina Ercolin e Haisem Abaki, o deputado, que pertence a bancada evangélica na Câmara, criticou a posição de seus pares de querer indicar ministros para o futuro governo Bolsonaro, e considerou a atitude da bancada um equívoco. Segundo Fonseca, não é interessante para o novo presidente conversar com grupos temáticos e deixar os partidos de lado. O ministro, que também é pastor, critica o projeto ‘Escola Sem Partido’, e acredita que todas as ideologias devem ser expostas em sala de aula.

Ronaldo Fonseca, que também coordena a transição entre os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, afirma que uma das recomendações é para que se faça a reforma da previdência. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência acredita que o ideal é aprovar o texto feito pela atual administração, e que Bolsonaro terá mais tempo do que Temer para aprovar as mudanças.

E mais, a coluna Direto ao Assunto com José Nêumanne Pinto e a agenda econômica da semana com a editora do broadcast, Sílvia Araújo.

