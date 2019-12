Modelo de Polícia Militar precisa ser repensado? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

Passado alguns dias desde a ação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis na Zona Sul de São Paulo, algumas questões ainda precisam ser respondidas: A desmilitarização da polícia é uma solução? Existem protocolos para atuação em diferentes regiões da cidade? O chamado “excludente de ilicitude” já está no subconsciente dos policiais?

Na edição de hoje, um debate sobre esses temas com o ex-investigador da Polícia Civil de São Paulo, Guaracy Mingardi, o ex-coronel da PM de São Paulo, José Vicente, e a antropóloga da Universidade Federal Fluminense, Jacqueline Muniz.

