Moro/Huck, Doria/Mandetta: centro se articula para 22; ouça no ‘Estadão Notícias’

Partidos e atores da vida política brasileira tem estudado formas de vencer Bolsonaro em 2022. A esquerda tenta formar uma frente ampla em oposição ao presidente. No entanto, a rejeição a alguns partidos, como o PT, poderia dificultar essa disputa. Por isso, legendas de centro tentam formar uma chapa que seja mais forte e menos rejeitada para disputar o pleito presidencial, a chamada terceira via. Essas tratativas são encabeçadas pelos ex-ministros de Bolsonaro, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, pelo governador de São Paulo, João Doria, e pelo empresário e apresentador Luciano Huck, que tem feito a ponte entre os nomes.

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, e com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo.

