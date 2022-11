Moura Brasil: De olho em 2026, potenciais candidatos se reposicionam

O jornalista Felipe Moura Brasil analisa a movimentação do campo ideológico derrotado nas eleições de 2022 para criar novas lideranças para o próximo pleito. Segundo o colunista, as declarações de Romeu Zema de que Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo e de Ratinho Jr. de que uma centro-direita pode ocupar esse espaço, além da resistência de Tarcísio de Freitas a nomear bolsonaristas, condizem com seu comentário três semanas antes da eleição: “Até 2026, haverá tempo para formação de novas lideranças no campo perdedor, se houver fibra para ocupar o lugar do populista derrotado. A derrota vai abrir a melhor oportunidade de saneamento. A vitória vai legitimar a pilantragem”.

