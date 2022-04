Moura Brasil: A cassação de Arthur do Val e a chapa de Bivar

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil avalia a resolução da Assembleia Legislativa de São Paulo que aprovou o pedido pela cassação do mandato do deputado Arthur do Val e o possível anúncio de Luciano Bivar como candidato à presidência pelo União Brasil.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.