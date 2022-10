Moura Brasil: A chantagem de Bolsonaro e a soberba de Lula

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a hipótese cogitada pelo presidente Jair Bolsonaro de aumentar o número de ministros do STF, caso reeleito, a partir de sua coluna no Estadão – “Um Supremo para chamar de seu”. E, ainda, fala sobre a recusa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em apresentar plano de governo e nomes de ministros antes da definição da eleição.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.